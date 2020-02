Coppa di Germania, anche il Borussia Dortmund è fuori dopo il Lipsia

E’ stato eliminato anche il Borussia Dortmund dalla Coppa di Germania. Dopo il RB Lipsia anche i gialloneri sono stati estromessi dalla competizione per mano del Werder Brema. Haaland continua a segnare, ma non riesce ad evitare l’eliminazione del Dortmund. L’attaccante norvegese entra nella ripresa e timbra anche contro il Werder Brema, che vince 3-2 una sfida combattutissima. Primo gol con la maglia dell’Hertha per Krzysztof Piatek: la squadra di Klinsmann si fa però rimontare due reti dallo Schalke ed esce ai supplementari.

Werder Brema-Borussia Dortmund 3-2: 16′ Selke, 30′ Bittencourt, 67′ Haaland (B), 70′ Rashica, 78′ Reyna (B)

Schalke 04-Hertha Berlino 3-2 d.t.s. (2-2): 12′ Kopke (H), 39′ Piatek (H), 76′ Caligiuri, 82′ Harit, 115′ Raman

Kaiserlautern-Dusseldorf 2-5

Eintracht Francoforte-RB Lipsia 3-1