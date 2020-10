Coppa di Germania, Choupo-Moting debutto con doppietta e il Bayern passa

Nella partita del 1 ° turno di Coppa di Germania, il Bayern Monaco ha sconfitto il Duren club dilettantistico di quinta divisione con il punteggio di 3: 0. L’incontro si è svolto a Monaco all’Allianz-Arena anche se per calendario il Bayern era in trasferta. Match è stato aperto a metà del primo tempo: al 24′, l’autore è stato il neo arrivato Eric Choupo-Moting, su assist di Sarr. Raddoppio firmato da Thomas Müller al 36′ e tris ancora di Choupo-Moting al 75′. Per l’ex del Psg un debutto fortunato con la maglia del Bayern Monaco.