Coppa di Germania, clamoroso tonfo del Bayer contro avversaria di quarta divisione. Soffre il Dortmund ma passa

Negli ottavi di finale della Coppa di Germania, clamorosa eliminazione del Bayer Leverkusen estromesso dalla competizione dal Rot-Weiss Essen squadra che milita in quarta divisione. La vittoria della squadra di casa ai supplementari con il punteggio di 2-1. Al 105 ‘, l’attaccante del Bayer Leon Bailey ha aperto le marcature. Dopo tre minuti, l’attaccante dei Rot-Weiss Oguzkhan Kefkir ha pareggiato. Al 117 ° minuto dell’incontro, l’attaccante Simon Engelman ha stabilito il punteggio finale della partita. Così, Rot-Weiss è passato alla fase successiva della Coppa di Germania e il Bayer Leverkusen ha terminato la corsa. Passa ai quarti di finale il sorprendente Kiel che aveva eliminato il Bayern. L’Holstein stasera ha sconfitto ai rigori il Darmstadt. Non facile il compito del Borussia Dortmund che in casa ha superato il Paderborn con il punteggio di 3-2 ai supplementari. Decisivo gol di Haaland. Infine facile il compito in casa del Werder Brema che ha battuto il Furth con il punteggio di 2-0. Domani le altre quattro partite.