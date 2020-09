Coppa di Germania, Lipsia e Wolfsburg passano. Tutti i risultati dei 32esimi

Si sono giocate le partite dei 32esimi di finale di Coppa di Germania e come prevedibile nelle gare secche al debutto, gol a grappoli visto che si affrontavano squadre militanti nelle categorie inferiori contro big della Bundesliga. Il Borussia Moenchengladbach, ne ha rifilati otto all’Oberneuland senza subirne alcuno: doppiette di Hermann e Neuhaus, a segno anche Hofmann, Bensebaini, Elvedi e Traoré. Sette sono le reti inflitte dall’Augusta all’Eintracht Celle (Vargas, Caligiuri, Finnbogason su rigore, Niederlechner, Hahn e due volte Jensen), sei quelle del Colonia all’Altglienicke (doppio Rexhbecaj, Hector dal dischetto, Czichos, Ozcan e Drexler). Bene il Lipsia sul terreno del Norimberga: 3-0 con gol di Haidara, Poulsen e Hwang Hee-Chan. Poker del Wolfsburg al Fustenwalde con doppietta di Joao Victor e i gol di Gerhardt e Guilavogui. Il Francoforte si impone 2-1 in casa del Monaco 1860 (André Silva-Dost, poi accorcia Steinhart su rigore), il Bochum batte 3-0 l’Engers con reti di Zulj, Zoller e Pantovic. 6-1 del Furth sul Meinerzhagen (dopo i tempi supplementari) e 1-0 dell’Osnabruck sul campo del Todesfelde. L’Ulm batte 2-0 l’Erzgebirge Aue mentre il Fortuna Düsseldorf, appena retrocesso nella Serie B tedesca, si impone 1-0 in trasferta sull’Ingolstadt 04 grazie a un gol di Pledl all’80’. Passa anche l‘Union Berlino che vince contro il Karlsruher con un gol di Schlotterbeck al 118′. Ieri si sono giocate due sfide e subito gol e sorprese: l’Hertha Berlino è caduta 5-4 in casa del Braunschweig, mentre è passato il Mainz che rimonta sul campo dell’Havelse. Domenica 13 altri 12 incontri dei 32esimi di Coppa di Germania.

I risultati di oggi di seguito:

Altglienicke – Colonia 0-6

Eintracht Celle – Augsburg 0-7

Engers – Bochum 0-3

Furstenwalde – Wolfsburg 1-4

Monaco 1860 – Eintracht Francoforte 1-2

Norimberga – RB Lipsia 0-3

Oberneuland – Borussia Monchengladbach 0-8

Todesfelde – Osnabruck 0-1

Ingosltadt-Dusseldorf 0-1

Karlsruher-Union Berlino 0-1

Ulm-Aue 2-0

Jena-Werder Brema 0-2