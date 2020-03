Coronavirus, anche la Bundesliga senza pubblico: Borussia Dortmund-Schalke 04 vietata ai tifosi

L’emergenza coronavirus colpisce anche la Germania e il campionato tedesco. Nel derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e FC Schalke 04 non ci saranno i tifosi. Niente muro giallo dunque per i padroni di casa che dovranno disputare la gara senza pubblico a causa della rapida diffusione del Codiv-19.

In precedenza anche la città di Mönchengladbach aveva stabilito che la gara di mercoledì tra il club del posto e il Colonia venisse disputata a porte chuse. Si prevede che anche altri comuni prenderanno gli stessi provvedimenti. Visto il decreto del ministro della sanità statale che non lascia più discrezione alle città. In precedenza si era ipotizzato ad eventi con massimo 1000 persone.

Per il Borussia Dortmund sarà la seconda partita nella settimana senza tifosi vista la decisione presa per la gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain.