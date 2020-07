Coronavirus, Bayern: la polizia nella sede di allenamento

La polizia è dovuta intervenire questo pomeriggio durante la sessione di allenamento non aperta al pubblico del Bayern. Tuttavia, i militari hanno solo chiesto ai fan del club di Monaco di rispettare le norme di sicurezza anti Covid. A Säbener Straße gli 80 tifosi presenti non rispettavano le distanze e sono stati richiamati dalle forze dell’ordine a mettersi a 1,5 mt di distanza l’uno dall’altro. Nessun problema per la squadra che agli ordini di mister Flick ha proseguito la sessione in vista dell’amichevole contro l’Olympique Marsiglia venerdì prossimo.