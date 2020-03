Coronavirus, Bayern Monaco ‘immune’ grazie ad una… bevanda magica

Come affrontare il coronavirus? Al Bayern Monaco hanno ben pensato di affidarsi ad un’alimentazione corretta e soprattutto ad una ‘bevanda magica’ che avrebbe immunizzato la squadra dal Covid-19. Lo ha affermato Alfons Schuhbeck, chef del club tedesco nonché responsabile delle abitudini alimentare della squadra attualmente prima in Bundesliga con quattro punti di vantaggio sulla seconda.

PERCORSO – “Non possiamo pensare di attivare il nostro sistema immunitario in tre minuti”, ha detto alla Bild chef Schuhbeck. “Ecco perché dobbiamo lavorare a lungo termine sul nostro corpo mangiando costantemente in modo sano. A tal proposito ho chiesto da tempo ai calciatori di assumere una bevanda a base di zenzero e lime ogni mattina e in aggiunta Omega-3, semi di lino e melograno”. Una soluzione che aiuterebbe quindi il sistema immunitario e le… tasche della società: “Le persone spendono 35 euro di olio per il motore, che non serve a niente, mentre un litro di lubrificante per il nostro corpo costa due euro…”.