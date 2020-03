Coronavirus dannoso per i bilanci dei club: ecco l’idea del Bayern

L’emergenza Coronavirus ha avuto l’effetto di sospendere qualsiasi attività. Tra queste anche il calcio. Tuttavia, dal mondo del pallone arrivano tante belle iniziative per aiutare sia i più bisognosi che le stesse squadre fortemente danneggiate dallo stop. Una di queste è firmata Bayern Monaco. Tutti i tesserati del club bavarese avrebbero pensato di rinunciare al 20% del proprio ingaggio per aiutare le casse della società. Considerando che i costi del personale nell’annata 2018/19 sono ammontati a 336,2 milioni, il risparmio si aggirerà attorno ai 70 milioni. Una scelta lodevole che potrebbe essere imitata anche da altri club come Schalke 04, Werder Brema, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.