Coronavirus, il Bayern Monaco torna ad allenarsi in piccoli gruppi. Neuer: “Sensazione insolita…”

Il Bayern Monaco è tornato ad allenarsi. A due settimane di distanza dallo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, i tedeschi hanno fatto ritorno in campo al proprio centro sportivo. Tuttavia, per attenersi alle norme anticontagio, i giocatori bavaresi si sono allenati in piccoli gruppi, composti al massimo da cinque persone, tenendo una distanza minima di un metro e mezzo. Vietate inoltre le strette di mano e gli abbracci.

NEUER – A commentare la particolare seduta, al sito ufficiale del club, è intervenuto il portiere Manuel Neuer: “E’ stata una sensazione insolita tenere una sessione di allenamento in piccoli gruppi, ma è stato bello rivedere i compagni. Voglio ringraziare il club e tutti i collaboratori che, in questo momento difficile, ci hanno permesso di completare l’allenamento in campo”.

BAYERN MONACO, RUMMENIGGE: “IN GERMANIA OK PER CONCLUDERE LA STAGIONE…”