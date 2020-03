Coronavirus, il cuore d’oro di Lewandowski e della moglie: donato un milione di euro

L’emergenza Coronavirus, che si sta abbattendo ormai su buona parte del mondo, è arrivata anche in Germania. Dopo quella da parte di Goretzka e Kimmich, anche un altro giocatore del Bayern Monaco ha voluto fare una ricca donazione in sostegno di coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19: stiamo di parlando di Robert Lewandowski, che, come riporta Sport Bild, ha donato insieme alla moglie Anna un milione di euro.

EMERGENZA – “Siamo consapevoli della situazione difficile che si è creata intorno a noi – ha detto la coppia -, in questo momento giochiamo tutti per una sola squadra. Se possiamo aiutare qualcuno, dobbiamo farlo. E’ una situazione che riguarda tutti, quindi vi chiediamo di seguire le istruzioni e di ascoltare gli esperti. Presto potremo tornare alla normale, ma adesso ci vuole responsabilità. Affronteremo l’emergenza tutti uniti e ne usciremo insieme”.