Coronavirus, il Dortmund non si ferma: domani la ripresa degli allenamenti

Non basta l’emergenza Coronavirus a fermare il Borussia Dortmund. A sorpresa, il club giallonero ha deciso di far scendere in campo i suoi giocatori da domani per svolgere il regolare programma di allenamenti. Una decisione destinata a far discutere. La notizia non è arrivata attraverso i canali ufficiali della società tedesca, ma è emersa dalle dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juve Emre Can ai microfoni dell’emittente tedesca “Sport1”: “È importante tornare in campo. Penso che sostanzialmente continueremo a fare ciò che abbiamo fatto fin qui; esercizi con i pesi, tapis roulant e cyclette. Mi piacerebbe tornare a giocare domani, anche se so che non è possibile. Noi calciatori abbiamo una responsabilità, guadagniamo molti soldi e vogliamo restituire qualcosa”. Ora resta da capire se l’esempio del Borussia Dortmund verrà emulato da altri club.