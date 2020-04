Coronavirus, la Bundesliga prepara il ritorno: niente pubblico fino al 2021

L’emergenza Coronavirus ha costretto tutti i massimi campionati a fermarsi. Ma in Germania si progetta già il ritorno in campo. Infatti la Bundesliga vuole recuperare assolutamente la parte di stagione mancante. L’idea dei club è quella di tornare a giocare già a partire da maggio, cercando di concludere il programma entro il 30 giugno. L’idea è stata ventilata al New York Times dall’amministratore delegato della Bundesliga, Christian Seifert che ha aggiunto: “Sarebbe ideale che i giocatori venissero testati e controllati. Vogliamo dare certezze a loro, alle famiglie e all’intera società”. Infine un commento sugli sviluppi del calciomercato: “A breve termine direi che il mercato dei trasferimenti questa estate non esisterà, crollerà. Alcuni agenti capiranno improvvisamente che dovranno lavorare sodo, o almeno lavorare; alcuni campionati capiranno che il denaro non è niente che arriva automaticamente ogni mese dal cielo”. La ripresa avverrà solamente a porte chiuse: i tifosi dovrebbero rientrare negli stadi solamente nel 2021.