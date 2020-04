Coronavirus, lo Schalke 04 si mobilita e va… a fare la spesa per i suoi calciatori

In Germania confermano di essere davvero molto organizzati. In questo periodo di emergenza per il coronavirus, le società di calcio hanno ripreso piano piano ad allenarsi stando molto attente ai protocolli di sicurezza per evitare il contagio. Non solo il Bayern Monaco, ma anche lo Schalke 04 ha ripreso con le sessioni contraddistinte da regole ferree di separazione sociale.

Ma c’è di più. Per andare incontro ai propri tesserati, la squadra tedesca ha deciso di raccogliere la lista della spesa dei suoi calciatori e il giorno dopo fa trovare in spogliatoio gli acquisti richiesti per loro e le loro famiglie. Per chi, invece, non volesse la spesa e quindi neppure cucinare, la società ha messo a disposizione Björn Freitag, cuoco del club e uno dei più quotati in Germania, il quale preparerà le pietanze per poi spedirle nelle dimore dei calciatori.