Coronavirus, primo caso anche all’Hertha Berlino: giocatori e staff in quarantena

Primo caso di coronavirus anche nell’Hertha Berlino. La società in cui da poco si è trasferito l’ex attaccante di Genoa e Milan Piatek lo ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social.

La squadra e lo staff osserveranno un periodo di isolamento come da prassi in questi casi: “Un giocatore della prima squadra è risultato positivo al Coronavirus, per questo motivo è stata ordinata una quarantena di 14 giorni per tutti i giocatori della squadra, nonché per tutto lo staff tecnico. Il giocatore ha lamentato i classici sintomi e lo abbiamo immediatamente separato dal gruppo. Un test ha quindi prodotto un risultato positivo per il virus. Tutti i giocatori della nostra squadra ora devono rimanere a casa per le prossime due settimane. Per loro anche un piano di allenamento individuale da casa. Ora verificheremo se ci sono altri casi”. Queste le parole del club.