Coutinho: “Al Barcellona diverse cose non hanno funzionato…”

E’ ufficialmente iniziata l’avventura con il Bayern Monaco per Philippe Coutinho. Il brasiliano, dopo sole due stagioni, ha detto addio al Barcellona, ponendo così fine a un’esperienza costellata da alti e bassi. Il fantasista non è infatti riuscito a trovare una continuità di rendimento con la maglia blaugrana, finendo spesso nel mirino della critica e della tifoseria. E proprio sulla sua esperienza al Barça, durante la presentazione con i bavaresi, è tornato a parlare lo stesso Coutinho.

BARCELLONA – “Al Barcellona le cose non hanno funzionato come tutti avremmo voluto, ma il passato è passato. Adesso sono qua e spero di poterci rimanere per molti anni”