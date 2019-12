Coutinho non ha dubbi: “Voglio restare al Bayern Monaco. Flick? Ecco il suo segreto…”

120 milioni, questa la cifra che il Bayern Monaco dovrebbe spendere per acquistare Philippe Coutinho a titolo definitivo dal Barcellona. Una cifra che, al momento, non sarebbe giustificata dalle prestazioni sul campo del brasiliano. L’ex anche di Liverpool e Inter, in questa stagione, ha preso parte a 12 partite della Bundesliga, segnando 3 goal e facendo 3 assist. Un bottino non esaltante ma che comunque è migliorabile vista la lunghezza dell’annata.

Parlando a Marca, è lo stesso Coutinho ad avere le idee chiare sul presente e sul futuro che, per lui, sarà ancora in Baviera: “Sono molto a mio agio qui al Bayern. Ho intenzione di rimanere qui e sono concentrato sul mio lavoro per il club. Se tutto si sistema mi piacerebbe rimanre in futuro”, ha ammesso il brasiliano che sull’esonero di Kovac e la panchina affidata a Flick ha detto: “Comprendiamo il suo modo di allenare e il voler giocare bene. Le cose stanno andando bene per questo. Il suo segreto è che fa sentire tutti importanti e siamo felici, ma sappiamo anche che c’è molto lavoro da fare”. E in effetti il ko contro il Bayer Leverkusen conferma quanto detto dal 27enne, ma in ogni caso sotto la guida del nuovo allenatore, il club campione di Germania ha migliorato il proprio ruolino di marcia.