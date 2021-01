Crollo Borussia Dortmund, Haaland non si nasconde: “Sono davvero arrabbiato. Perdere così…”

Sconfitta e sorpasso subito. Il Borussia Dormtund perde ancora in Bundesliga e si vede essere scavalcata dal Borussia M’Gladbach, capace di vincere contro i gialloneri per 4-2. Non basta una doppietta del solito Erling Haaland alla squadra di Terzic per vincere. Proprio l’attaccante, al termine del match, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di NRK dimostrando tutta la sua rabbia per l’esito dell’incontro.

Haaland: “Sono inca****o. Perdere così…”

“Sono arrabbiato. Dobbiamo continuare a lavorare e ad allenarci”, ha esordito Haaland dopo il 4-2 subito. “Dobbiamo stare uniti perché è terribile perdere così. Sono così inca**ato che tu non ne hai idea. Se non avessimo subito così tanti palloni dai calci piazzati, avremmo vinto oggi”.

Per il Borussia Dortmund si tratta dell’ennesimo stop in campionato che vede i gialloneri al quinto posto a quota 29 punti superati proprio dal M’Gladbach a 31.