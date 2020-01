Dalla Francia, Neuer e Bayern Monaco ai saluti dopo l’arrivo di Nübel e una clausola speciale…

Potrebbe essere giunta alla fine l’esperienza di Manuel Neuer al Bayern Monaco. L’acquisto del portiere dello Schalke 04 Alexander Nübel – che arriverà in estate -, ha fatto storcere il naso al numero uno tedesco.

Dopo i rumors riportati dalla Bild, anche in Francia non hanno dubbi. Secondo France Football, Neuer sarebbe rimasto infastidito dall’arrivo dell’estremo difensore ma soprattutto da una presunta clausola che prevederebbe per Nübel almeno 15 presenze in stagione. Il tedesco, numero uno anche della Germania, starebbe quindi pensando all’addio già nella prossima finestra estiva del mercato. La scelta di Neuer potrebbe dipendere soprattutto da chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco e dal percorso che la squadra farà in Champions League in questa seconda parte di stagione.