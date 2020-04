Dalla Germania, ecco il piano della Bundesliga per ripartire: 239 persone per ogni partita

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo del calcio. Si parla tanto di ripresa nonostante i morti e i continui contagi, ma in Germania, c’è chi ha ripreso ad allenarsi come il Bayern Monaco. Ma non solo.

Stando a quanto riporta la Bild, i vertici della Bundesliga vorrebbero riprendere la stagione all’inizio di maggio e starebbero lavorando a diversi scenari per far sì che si concluda il massimo campionato tedesco, sospeso dall’11 marzo. Tra le varie misure di sicurezza che accompagnerebbero il rientro in campo, ovviamente, le porte chiuse o meglio, quasi. La Lega del calcio in Germania avrebbe fissato in 239 il numero massimo di persone ammesse in ciascuno stadio. Si ripartirebbe dunque con questi numeri: 126 persone dentro e intorno al campo, in cui sono compresi giocatori, allenatori, medici, emittenti televisive e raccattapalle; 113 persone autorizzate a sedere in tribuna, compreso un servizio di sicurezza ridotto e alcuni giornalisti. Tutto pur di far riprendere la Bundesliga e far concludere la stagione 2019-2020.

PRIMO KO IN ALLENAMENTO PER IL BAYERN MONACO