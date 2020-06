Dalla Germania, Kai Havertz ha scelto il suo futuro

Kai Havertz è sulla bocca di tutti. Il 21enne sta impressionando con la maglia del Leverkusen e in molti sono convinti che per lui sia arrivato il momento di cimentarsi in una sfida molto più avvincente. Il tedesco è un giocatore molto duttile offensivamente. Cresciuto come trequartista, il classe ’99 ha dimostrato di cavarsela eccome anche nel ruolo di punta, chiedere a Monchengladbach, Friburgo e Werder Brema. Queste squadre hanno subito la vena realizzativa del giocatore dopo lo stop forzato e ora il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Germania.

Havertz ‘Galactico’

Secondo quanto raccolto dal sito web Sportbuzzer il tedesco avrebbe scelto la sua prossima destinazione, ovvero la Spagna. Havertz avrebbe manifestato la volontà di giocare nel Real Madrid raggiungendo così il connazionale Toni Kross. Il CEO del Leverkusen, lo spagnolo Fernando Carro ha ammesso che “il giocatore vuole fare un grande passo nella sua carriera“. Secondo il sito specializzato Transfermarkt il prezzo del giocatore si aggira intorno agli 80 milioni di euro, una cifra abbordabile sì, ma comunque alta, soprattutto dopo un periodo di stop che ha danneggiato anche se in parte i bilanci del club. Tutto dipenderà inoltre dalla volontà del giocatore che, stando a Sportbuzzer, sembra molto chiara.