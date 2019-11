Dall’Inghilterra: il Bayern corteggia Pochettino, ma l’argentino prende tempo

E’ Mauricio Pochettino l’obiettivo numero uno del Bayern Monaco per la propria panchina. Il tecnico argentino, appena esonerato dal Tottenham per fare spazio a José Mourinho, è corteggiatissimo dai bavaresi, alla ricerca di un allenatore dopo l’allontanamento di Nino Kovac avvenuto nelle scorse settimane. Secondo quanto raccolto dal Telegraph, il club tedesco avrebbe già avviato i primi contatti con Pochettino, il quale preferirebbe aspettare fino a gennaio prima di intraprendere i primi veri colloqui. L’argentino vorrebbe infatti osservare con attenzione le situazioni di Barcellona, Real Madrid e Manchester United, i cui tecnici sarebbero tutti in bilico.

Insomma, Pochettino non ha fretta, certo di poter contare su un vasto numero di estimatori.