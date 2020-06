Doppio Olmo, il Lipsia batte l’Hoffenheim ed è a -1 dal Dortmund

Hoffenheim – Lipsia era sicuramente una partita sentita per Julian Nagelsmann. L’allenatore del Lipsia deve la sua consacrazione nel calcio tedesco all’Hoffenheim, squadra in cui si è formato come tecnico. Prima vice, poi allenatore under 19 e infine la prima squadra. Nel 2019 è passato al Lipsia e grazie a questa vittoria si trova a meno uno dal secondo posto.

Il Lipsia corre

Il Lipsia risolve tutto nel primo tempo, o meglio nei primi dieci minuti. La doppietta di Olmo è infatti una doccia fredda per i padroni di casa che prima subiscono gol al 9′ minuto e poi il secondo all’11esimo. Con questa sconfitta, la prima dalla ripresa, l’Hoffenheim perde terreno sul Wolfsburg. Con 43 punti infatti, i padroni di casa si sono fermati a due punti dall’aggancio europeo.