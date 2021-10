Dortmund, Haaland preoccupa il tecnico Rose: “Fatica anche a camminare”

Erling Haaland resta ancora fuori per infortunio. Una situazione preoccupante per il tecnico Marco Rose

Il momento in campionato è decisamente positivo per il Borussia Dortmund, che si porta a un solo punto dal Bayern Monaco. Insomma la sfida, per ora, sembra piuttosto aperta tra le due eterne rivali in Bundesliga. Tuttavia per i gialloneri preoccupano le condizioni di Erling Haaland. L'attaccante norvegese è fuori per infortunio e lo stop sembra destinato a durare a lungo. Il tecnico Marco Rose analizza questa situazione spiacevole in conferenza stampa: "Non sono un dottore, ma posso dire che Erling sta provando a giocare già da tempo. Chi lo conosce sa che vorrebbe giocare sempre. Non c’era per la Champions, ha provato prima del Gladbach ma opportunamente mi ha detto: 'Mister, mi piacerebbe giocare ma non riesco a muovermi come voglio e faccio fatica a camminare'. E’ un essere umano, non una macchina. Lasciamolo recuperare in pace".