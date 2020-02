Dortmund pazzo di Haaland, Favre: “Con lui in campo ci tocca solo difendere”

La doppietta di Erling Haaland al Paris Saint-Germain esalta i tifosi del Borussia Dortmund. Il tecnico giallonero Lucien Favre si gode il momento del suo baby fuoriclasse e nel corso della conferenza stampa seguente alla vittoria sui francesi ha esaltato il pupillo: “Sta andando alla grande, ha una super mentalità. Guarda avanti, pensa solo a migliorarsi. Se perde in allenamento o non segna, è infelice. Può fare molto, sa fare tutto. Le cose là davanti, con lui e Reyna, funzionano molto molto bene. Poi ha solo diciannove anni. Ha molto da fare, ma anche grandi potenzialità per migliorare. A volte, con lui in campo, a noi non resta da far altro che difendere…”. Insomma, metà dell’opera è già fatta con Haaland in attacco.