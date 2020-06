Dramma Amburgo, al 95′ va k.o. contro l’Heidenheim e perde l’ultimo treno per la Bundesliga

La scena del match: si era già al quinto minuto di recupero ad Heidenheim con il punteggio di 1-1 tra i padroni di casa e l’Amburgo che precedeva in classifica di due punti gli avversari a 90′ dalla fine della Bundesliga 2. Un bell’assist di Stefan Schimmer da destra pesca bene in mezzo Konstantin Kerschbaumer che colpisce bene e angola la conclusione con il pallone che si insacca alla destra del portiere avversario. L’arbitro fischia la fine subito dopo il gol e l’Heidenheim scavalca l’Amburgo e si piazza al terzo posto utile per poter disputare lo spareggio con la terzultima della Bundesliga al momento il Fortuna Dusseldorf. L’Amburgo era passato in vantaggio ad inizio ripresa con una bella percussione di Pohjanpalo. La vittoria sul terreno dell’Heidenheim addirittura avrebbe permesso all’Amburgo nell’ultimo turno di sperare di scavalcare lo Stoccarda secondo, oggi vittorioso a Norimberga, ma invece i biancorossi di casa si sono scatenati nel finale ribaltando il punteggio. Per la squadra dell’ex giustiziere della Juventus Felix Magath si è celebrato sul campo un vero dramma sportivo. Sentimento di rabbia che ha anche stravolto i tifosi anseatici davanti alla tv. Per l’Amburgo il prossimo sarà l’ennesimo anno di purgatorio in Bundesliga 2 dopo essere retrocesso due stagioni fa. Quarto lo scorso anno e forse quarto anche in questo 2019/20.

LA CLASSIFICA A 90′ DALLA FINE