Due positivi al Coronavirus, rinviata Amburgo-Aue

La partita Amburgo-FC Erzgebirge Aue di seconda divisione tedesca in programma domenica 4 alle 13.30 non si svolgerà. Lo ha confermato la Lega attraverso un comunicato, una decisione motivata dal fatto che due due calciatori della squadra ospite sono risultati positivi al tampone. Motivo per cui l’intera squadra dell’Aue deve rimanere in quarantena per precauzione.”Il test effettuato questa mattina ha portato a due nuovi test positivi. Su indicazione del dipartimento della salute, la squadra dell’FC Erzgebirge Aue tornerà immediatamente in Erzgebirge e andrà in quarantena per precauzione”, ha scritto sabato sera via Twitter il club, annunciando così indirettamente l’impossibilità di giocare contro l’Amburgo.