Effenberg, sgambetto al Bayern: “Havertz resti al Leverkusen”

Il Bayern Monaco sogna il grande colpo chiamato Kai Havertz. L’attaccante del Bayer Leverkusen è uno dei prospetti più allettanti. Tuttavia a guastare i sogni dei bavaresi ci pensa un loro ex: Stefan Effenberg. Il campione d’Europa nel 2001 ha parlato a Sport1: “Per il suo sviluppo, gli consiglierei un’altra stagione a Leverkusen, al Bayer avrebbe la fiducia e le responsabilità giuste per esplodere definitivamente. E poi dovrà avere costanza, nelle grandi non hai la possibilità di giocare a intermittenza”. Infine Effenberg dice la sua sul trasferimento di Timo Werner al Chelsea: “I Blues hanno vinto la corsa per prenderlo anche grazie alla caparbietà dei suoi uomini mercato. L’hanno fatto sentire desiderato al 100%, a differenza di quanto fatto dal Bayern Monaco. E poi è anche un’opportunità per Timo, riportare una grande come il Chelsea ai vertici in Premier League e in Champions League”.