Eintracht Francoforte, capitan Abraham saluta la Bundesliga e… scambia la maglia con l’arbitro

David Abraham saluta la Bundesliga e il suo Eintracht Francoforte. Dopo la sfida contro lo Schalke 04, il capitano dei tedeschi ha annunciato di aver deciso di lasciare il club e la Germania per fare ritorno in Patria, in Argentina dove andrà a giocare per l’Huracan de Chabas. Oltre all’emozione per il saluto, ecco che il difensore 34enne si è preso la scena anche per un’altra particolarità avvenuta immediatamente dopo il triplice fischio: uno scambio di maglie davvero curioso…

Abraham scambia maglia con l’arbitro

Come mostrano le immagini pubblicate dalla stessa società tedesca, capitan Abraham ha scelto un modo davvero unico per dire addio al calcio tedesco e ai compagni. Al termine del match giocato domenica contro lo Schalke 04, il 34enne si è avvicinato all’arbitro dell’incontro, il signor Manuel Gräfe, per chiedergli lo scambio della maglia. Risposta affermativa da parte del direttore di gara che ha mostrato con orgoglio la divisa ricevuta in cambio dal giocatore dell’Eintracht. Un bel modo per salutare il campionato che lo ha accolto dal lontano 2013 quando aveva firmato per l’Hoffenheim prima di trasferirsi appunto a Francoforte nel 2015.