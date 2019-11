Eintracht Francoforte, capitan Abraham squalificato sette giornate! Torna nel 2020

Una follia per David Abraham, che per questo dovrà rimanere fuori fino al 2020. Parliamo del capitano dell’Eintracht Francoforte, che nella scorsa giornata di Bundesliga, contro il Friburgo, è stato protagonista di un episodio in negativo, ossia una spallata nei confronti del tecnico avversario Streich. La Federazione tedesca si è presa qualche giorno per decidere il da farsi e ha comminato un’ammenda di 25mila euro più una maxi squalifica di sette settimane, costringendo quindi il giocatore a tornare in campo nel nuovo anno solare. Eccezion fatta, naturalmente, per le partite di Europa League, dove invece potrà prendere parte alle ultime due giornate della fase a gironi. Club e giocatore si sono messi d’accordo per presentare un ricorso al fine di diminuire la pena che è stata inflitta dalla Federcalcio tedesca.