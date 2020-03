Emergenza coronavirus, il Borussia Dortmund annulla la tournée estiva in Asia

L’emergenza coronavirus sta ormai interessando sempre più zone del mondo, con conseguenze importanti anche nel mondo dello sport e del calcio. Mentre in Italia è caos per quanto riguarda i rinvii ed eventuali recuperi, con l’ipotesi di disputare a porte chiuse le gare per almeno un mese, c’è chi, in Germania, pensa già al futuro. E’ il caso del Borussia Dortmund, che in queste ore, proprio in seguito alla diffusione del contagio, ha deciso di attuare un cambio di programma in vista della prossima estate.

TOURNÉE – I tedeschi avrebbero infatti dovuto tenere una tournée in Cina e in altri Paesi asiatici, che il club ha però annullato in seguito agli ultimi sviluppi.