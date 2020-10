Emre Can, anche l’ex Juventus positivo al Covid-19

Emre Can, centrocampista che abbiamo visto in Italia con la maglia della Juventus, in un’esperienza tra alti e bassi, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il suo attuale club, il Borussia Dortmund, che ha voluto rassicurare sulle condizioni del calciatore, completamente asintomatico e già isolato.

IL COMUNICATO DEL BORUSSIA DORTMUND

“Il giocatore del Borussia Dortmund Emre Can (26) è risultato positivo al COVID-19 venerdì. Il calciatore è attualmente privo di sintomi ed è in isolamento domiciliare. Tutti gli altri risultati dei test di giocatori e staff hanno dato un risultato negativo venerdì. Il Borussia Dortmund gli augura un percorso senza sintomi e una pronta guarigione”. Questo il comunicato del club di Dortmund.