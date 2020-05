Emre Can si arrende: “La Bundesliga sarà del Bayern Monaco”

Niente da fare per il Borussia Dortmund che nel Klassiker di Germania viene sconfitto e dice, probabilmente, addio ai sogni di gloria della Bundesliga. Una rete di Kimmich condanna Haaland e compagni alla sconfitta e al secondo posto con sette lunghezze di distacco.

Parlando ai media tedeschi, anche Emre Can si è mostrato arrendevole sul tema del titolo di campione: “Abbiamo dato tutto. Certamente non abbiamo giocato male. Mancava sempre il tocco finale che concludesse l’azione”, ha ammesso l’ex Juventus. “Ora non ci resta che essere realisti: il Bayern Monaco ha sette punti di vantaggio. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi e cercare di vincere le partite che restano. Se nulla accadrà, però, il Bayern sarà campione di Germania”.

IL BIZZARRO INFORTUNIO DI HAALAND NEL KLASSIKER