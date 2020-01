Fortuna Dusseldorf, nella notte bus imbrattato a Leverkusen con scritte offensive

L’autobus del Fortuna di Düsseldorf è stato imbrattato con scritte offensive da alcuni teppisti mentre era posteggiato davanti all’hotel di Langenfeld, località nei pressi di Leverkusen, prima della partita contro il Bayer in programma oggi. Il mezzo pesante è stato ricoperto dalle scritte durante la notte ma finora non si sa nulla sugli autori del grave gesto. Scritte di colore nero offensive come “F95 mer***” sono state apposta con lo spray in tutti i lati del bus del Fortuna.