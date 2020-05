Gelson Fernandes dice basta, l’ex Chievo e Udinese annuncia il ritiro

Dopo questa pausa forzata, il calcio ne uscirà completamente diverso. Anche qualche squadra subiranno alcune modifiche tra giocatori che andranno in scadenza e non rinnoveranno. Nel campionato tedesco c’è anche chi ha già comunicato l’addio al calcio giocato. Si tratta dell’ex giocatore di Chievo e Udinese Gelson Fernandes.

Basta, mi ritiro

Il giocatore di nazionalità svizzera ha annuciato la sua decisione con un tweet: “Ho sempre voluto decidere da solo i tempi e le circostanze e non fermarmi soltanto perché non c’erano altre opzioni. Ci ho pensato a lungo e devo essere onesto con me stesso, i miei compagni di squadra e la società. Giocare in un altro club non è mai stato un mio pensiero. Sono felice di potermi ritirare qui, è il momento giusto. Io e l’Eintracht ci siamo dati molto“. Poche righe per comunicare ai tifosi la sua decisione e il club ha menzionato tutte le squadre con la quale ha giocato.