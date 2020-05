Germania, dieci positivi al Coronavirus tra i club di prima e seconda divisione

Dieci casi di positività al Coronavirus tra i club di prima e seconda divisione della Germania. Questo l’esito della prima serie di test tra i 36 club dei due maggiori campionati di calcio, che sperano di poter tornare in campo già entro la fine di maggio. La Lega calcio tedesca non ha però voluto rivelare nel dettaglio le identità delle persone positive. Secondo le normative attualmente in vigore in Germania, chiunque sia stato in contatto con un individuo poi risultato positivo deve rispettare un periodo di isolamento di 14 giorni.