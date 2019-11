Germania, Werner: “Lewandowski è allo stesso livello di Messi e Cristiano Ronaldo”

L’attaccante della Germania e della RB Lipsia Timo Werner ha elogiato in sala stampa l’attaccante del Bayern Robert Lewandowski . “È difficile diventare il capocannoniere del campionato tedesco quando hai un avversario così forte. Pensavo sabato scorso di aver fatto un passo in avanti nella classifica dei marcatori con le due reti all’Hertha ma la sera in tv ho visto il polacco realizzare una doppietta nella partita contro il Borussia Dortmund. Contro chi non segnerà? È molto difficile rispondere a questa domanda. Ora, forse, ci sono solo uno o due giocatori che giocano allo stesso livello di Lewandowski: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ”, riporta As.com. In questa stagione, Lewandowski ha segnato 23 gol in 18 partite in tutti i tornei giocati dai campioni di Germania. Werner in Bundesliga ha messo a segno 11 reti, 5 meno di Lewandowski.