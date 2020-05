Gol vittoria annullato, il Friburgo protesta: “Fuorigioco di un’unghia”

La Bundesliga torna in campo dopo uno stop di due mesi e non mancano le polemiche. Il Lipsia si ferma in casa contro il Friburgo per 1-1, ma è quest’ultimo a protestare per il possibile gol vittoria annullato proprio in extremis. Robin Koch aveva siglato la rete che avrebbe sancito un clamoroso successo esterno, ma il Var ha annullato la marcatura per un fuorigioco a dir poco millimetrico del compagno Lucas Hoeler, giudicato in posizione attiva. Tuttavia la segnalazione ha destato non poche perplessità. Il club ha sbottato sui social: “L’assistente video ha visto un fuorigioco dell’unghia…”. Insomma, bentornata Bundesliga, bentornate polemiche…