Goleada allo Schalke, l’Augsburg infierisce sui social

Nel calcio, si sa, le cose non vanno sempre secondo i piani. Lo sa bene lo Schalke 04 che in questo 2020 ha infilato ben 9 partite consecutive senza portare a casa i tre punti. Inoltre, sono ben 5 le sconfitte. L’unica vittoria è arrivata il 17 gennaio in casa contro il Borussia Monchengladbach per 2-0.

Schalke 03

Nella seconda giornata della Bundesliga dopo lo stop, la squadra di Gelsenkirchen è incappata in una debacle casalinga contro l’Augsburg: uno 0-3 netto che ha scatenato l’ironia social degli avversari. Dopo il fischio finale infatti, l’Augsburg ha postato il logo dello Schalke modificandolo in “Schalke03”. Accanto un altro logo con la scritta “Schalke04” per ricordare agli avversari la goleada subita anche nella giornata precedente. Un tweet che molto probabilmente accenderà qualche polemica, ma intanto lo Schalke deve pensare a come uscire da questa situazione negativa. Il club è all’ottavo posto in classifica tallonato dall’Hoffenheim e nella prossima giornata affronterà il Fortuna Düsseldorf.