Gomez attacca Kimmich: “Se tutti facessero come lui, stadi sempre chiusi”

La scelta di Joshua Kimmich di non vaccinarsi trova anche le critiche di Mario Gomez

In Germania fa discutere il caso di Joshua Kimmich. Il giocatore del Bayern Monaco è un no vax convinto e da poco ha contratto il Covid-19. La sua vicenda ha destato scalpore, dividendo l'opinione pubblica, peraltro già molto sensibile a proposito di questo tema. Non sono mancate le critiche all'indirizzo del centrocampista tedesco. Tra coloro che hanno condannato la sua scelta c'è anche l'ex attaccante Mario Gomez. Vecchia conoscenza dei tifosi di Bayern Monaco e Fiorentina, il tedesco ha criticato Kimmich per la sua scelta di non volersi vaccinare. Queste le sue parole riportate dal quotidiano tedesco Bild: "Gli stadi sono pieni perché il 70-80% delle persone si è vaccinato. Ne beneficia anche lui. Se tutti si comportassero come lui, probabilmente giocheremmo un altro anno senza spettatori". La polemica è destinata comunque a dividere ancora l'opinione pubblica, infervorando ulteriormente un dibattito già molto intenso.