Gotze, clamoroso ritorno: Flick lo vuole al Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Bayern Monaco-Borussia Dortmund e ancora Bayern Monaco. No, nessun errore. Potrebbe essere questo il percorso di Mario Gotze, storico campione del mondo con la Germania, è a caccia di un nuovo club. Accostato in passato anche a Lazio, Milan e Roma, il trequartista potrebbe fare ritorno a Monaco di Baviera.

Gotze torna al Bayern Monaco

Secondo quanto si apprende dalla Bild, il futuro di Mario Gotze potrebbe essere nuovamente al Bayern Monaco e a spingere per quello che sarebbe un clamoroso ritorno è proprio il tecnico dei bavaresi Hansi Flick. Reduce da una stagione pazzesca conclusa col Triplete, l’allenatore dei tedeschi sarebbe intenzionato a provare a fare di nuovo il grande slam e avrebbe individuato in Gotze l’uomo giusto per dare una mano e compensare alle partenze di Perisic e Coutinho.