Götze in maglia giallorossa? La moglie rivela perché il figlio si chiama Roma

La moglie del noto campione tedesco Mario Götze, Ann-Kathrin, ha rivelato al mondo il perché del nome del figlio, avuto da una relazione con il giocatore del Borussia Dortmund, che tante speculazioni aveva creato nelle ultime ore. Secondo alcuni rumors il calciatore potrebbe essere in procinto di arrivare in un club italiano, e il nome “Roma” dato al figlio della coppia ha fatto sognare alcuni tifosi giallorossi.

Eppure dietro a questo nome, in realtà, c’è ben poco da dire. A confidare l’origine della scelta è la stessa Ann-Kathrin Götze su Instagram: “Il nome era un’idea di Mario. Aveva sentito il nome da qualche parte e ce ne siamo innamorati perché non lo avevamo mai sentito prima. E questa è la storia dietro. Non è un grosso problema. Lo abbiamo sentito, ci siamo innamorati e abbiamo deciso di chiamarlo così”.