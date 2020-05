Götze, retroscena sull’addio annunciato: un video social ha fatto infuriare il Borussia Dortmund

Mario Götze dirà addio al Borussia Dortmund alla fine della stagione in corso. Lo aveva affermato abbastanza esplicitamente nelle scorse settimane il diretto interessato, e la notizia è poi stata confermata anche dal direttore sportivo dei tedeschi di recente. Il classe 1992 dovrà decidere quale sarà la sua prossima destinazione ma intanto arrivano rumors su la goccia che avrebbe fatto traboccare il bicchiere e avrebbe portato alla scelta delle parti di salutarsi.

Götze: il video delle discordia

Secondo quanto si apprende dalla Bild, ma anche da alcuni tabloid britannici come il Sun, tra i motivi che avrebbero portato alla separazione tra il calciatore e il Borussia Dortmund ci sarebbe anche un video social diventato virale qualche settimana fa. Götze aveva, infatti, girato con la compagna un simpatico filmato sul noto social network Tik Tok, poi pubblicato e condiviso da tantissime persone anche sulle altre piattaforme, in cui si scambiava gli abiti con la fidanzata. Prima una maglietta nera, poi un abitino femminile leopardato. Le immagini non sarebbero piaciute al club tedesco che avrebbe deciso di mettere fin da subito la parola fine al rapporto col giocatore.