Gotze rivela: “Al Dortmund mi dissero che non ero utile alla squadra”

L'attaccante tedesco rivela cosa non ha funzionato al suo ritorno con i gialloneri

Gotze, però, si è tolto qualche sassolino, come dimostrano le sue ultime dichiarazioni riportate da TMW: "Negli ultimi due anni al Borussia Dortmund, dal mio punto di vista, non c'era una cultura della performance. Non giocava chi era più in forma. Fabvre mi disse che secondo lui non ero in grado di aiutare la squadra e che non trovava una posizione adatta a me. Una cosa poco sensata. Alla fine, ho convissuto con la sensazione di non essere più importante".