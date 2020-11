Haaland, 4 gol non bastano: “Ne avrei fatti di più se Favre non mi avesse sostituito”

Inarrestabile Erling Haaland. Il giovane bomber del Borussia Dortmund è stato assoluto protagonista della vittoria dei gialloneri contro l’Hertha Berlino. 5 gol totali, ben quattro ad opera del norvegese. Il centravanti, fresco vincitore del Golden Boy 2020, ha parlato a ESPN a proposito della sua prova confermandosi davvero affamato…

Haaland: “Avrei segnato ancora se non mi avesse sostituito”

Il bomber del Borussia ha voluto raccontare gli attimi successivi alla sostituzione subita al minuto 85′ della sfida, dopo il fantastico poker: “Ad essere sincero, dopo la partita, Favre mi ha chiesto quanti gol avessi segnato. Mi ha chiesto: ‘Ne hai segnato tre?’. E io gli ho risposto: ‘No, quattro. Solo quattro perché mi hai sostituito'”, ha rivelato Haaland sempre affamato di marcature.

E ancora: “Dico la verità, mi sono un po’ arrabbiato con lui in quel momento, ma è così il calcio”, ha detto col sorriso il centravanti del Borussia che in questo momento ha 18 punti in classifica e si trova al secondo posto dietro al Bayern Monaco.