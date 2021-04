Haaland cuore d’oro: aiuta l’associazione dell’arbitro Sovre

L'attaccante del Borussia Dortmund si mostra generoso anche fuori dal campo

Campione in campo e fuori. Erling Haaland non si pone limiti. Lo fa davanti alla porta, dove segna gol meravigliosi e in quantità industriale. Lo fa anche nella vita quotidiana, aiutando i più bisognosi. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha deciso di sostenere attivamente l'associazione benefica dell'arbitro Octavian Sovre. Quest'ultimo era diventato famoso per aver chiesto allo stesso Haaland di fargli alcuni autografi sui cartellini al termine del match di Champions League tra Dortmund e Manchester City. I cimeli sarebbero poi stati messi in vendita per aiutare le persone affette da autismo.