Haaland doppietta e… tanta rabbia: furioso al triplice fischio dopo pari a Colonia del suo Dortmund

La trasferta a Colonia del Borussia Dortmund si porta dietro diversi temi. Il pari deludente, gli insulti razzisti ricevuti da Bellingham ma anche la rabbia, non nascosta, del bomber Erling Haaland. Ebbene sì, perché ancora una volta, il centravanti norvegese aveva fatto il suo dovere. Ma due reti, in questo caso, non sono bastate per strappare il successo in trasferta. Tanta delusione per il bomber giallonero che al triplice fischio non si è fermato a “festeggiare” i 49 gol in altrettante apparizioni con l’attuale club, anzi…

Haaland furioso dopo pari a Colonia

Avrebbe preferito ben altro finale per il match tra il suo Borussia Dortmund e il Colonia e lo si nota dall’uscita dal campo. Testa bassa? Assolutamente no. Haaland è uscito a testa altissima e con un’evidente rabbia per l’amaro risultato ottenuto. Il norvegese, scontento per l’ennesima frenata dei suoi in una stagione tutt’altro che brillante, ha scelto di abbandonare il campo lanciando la maglia ad un suo rivale anziché scambiarla in modo sereno. Nessun saluto e via dritto negli spogliatoi.

Una vera turbolenza in casa tedesca placata poi dal diretto interessato a menta fredda. Sui social, infatti, Haaland ha poi scritto: “Non un grande risultato. Useremo la rabbia e la delusione per essere ancora più motivati per il futuro. Saremo più forti. Grazie a tutti per il sostegno. Torneremo presto”.

Sbollita la delusione, quindi, nessun problema tra il centravanti e il Borussia Dortmund.