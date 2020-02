Haaland e i suoi modelli: “Ho seguito papà, ora mi ispiro a Mbappé”

Il Borussia Dortmund si coccola il suo bomber Erling Haaland. L’attaccante norvegese, arrivato in giallonero nel corso della sessione invernale del calciomercato dal Red Bull Salisburgo, si è raccontato dopo essere stato eletto giocatore dell’ultimo mese in Bundesliga: “Mio padre Alf-Inge è stato un grande modello per me. Mi sono sempre detto di voler diventare un calciatore professionista ed è quello che mi sono sempre ripetuto per tutta la mia vita. Cercare di fare meglio di lui è sempre stato un obiettivo che al momento non ho ancora raggiunto: lui ha giocato 34 partite con la maglia della Norvegia e circa 200 in Premier. A me manca ancora un po’. Il mio percorso non è ancora paragonabile a quello di altri. E’ vero, a Salisburgo ho segnato tanti gol, ma poi vedevo cosa faceva Mbappè in Ligue 1 e ho capito che nel calcio si può sempre raggiungere un livello più alto”. Certamente un aiuto nella sua crescita potrebbe arrivare dal Borussia Dortmund: “Sono qui da un mese, ma quando la squadra è così brava è più facile creare occasioni da gol. Sancho, Reus e Hazard sono calciatori di livello mondiale e con questi ragazzi tutto diventa molto più semplice