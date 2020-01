Haaland e non solo: serata da record per il Borussia Dortmund con Reus e Sancho

Cinque gol per spazzare via il Colonia. Un’altra serata magica per il Borussia Dortmund che batte 5-1 i rivali e festeggia ben tre record assoluti. Se a fare notizia è la doppietta del neo arrivato Erling Haaland, autore di 5 gol in due partite, anche i più esperti calciatori del club tedesco non sono stati da meno.

DA RECORD – Le copertine sono tutte per l’ex attaccante del Salisburgo capace di segnare le sue prime 5 marcature in Bundesliga in appena 57 minuti di gioco: tripletta all’esordio e altri due gol alla seconda uscita sempre entrando a gara in corso. Nessuno era mai riuscito a segnare come Haaland nel massimo campionato tedesco. Ma c’è di più. Anche Marco Reus e Jadon Sancho sono stati autori di un’ottima prova culminata con un record. Il tedesco è il primo calciatore sotto la gestione Favre ad aver segnato 50 gol. Il secondo, l’inglesino, è il più giovane di sempre in Bundesliga a segnare 24 reti. A 19 anni e 305 giorni, Sancho scrive ancora un record. Serata unica per il Borussia Dortmund e i suoi calciatori…