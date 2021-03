Haaland esagera: lancia la maglia a un avversario. Poi le scuse: “Non mi sono controllato”

Anche i migliori possono perdere la testa. E’ capitato a tanti campioni in passato e nello scorso week end anche a Erling Haaland. L’attaccante norvegese non ha preso bene l’esito del match tra il suo Borussia Dortmund e il Colonia, terminato per 2-2. Un punteggio che frena ancora una volta la corsa della formazione giallonera, nonostante l’incredibile score del bomber classe 2000: 21 gol in altrettante gare e 5 assist, considerando solo la Bundesliga. Haaland ha lanciato la maglia all’indirizzo di un avversario, Jorge Meré, prima di lasciare il terreno di gioco.

SCUSE

Il gesto ha suscitato qualche polemica in Germania. L’attaccante del Dortmund si è prontamente scusato ai microfoni di Dagbladet: “Chiedo scusa per il mio gesto. Purtroppo non sono riuscito a controllarmi perché ero veramente arrabbiato”.