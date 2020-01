Haaland esagerato: tripletta in 23 minuti e il Dortmund torna a volare

Non poteva esserci esordio migliore per Erling Haaland con la maglia del Borussia Dortmund. L’attaccante norvegese classe 2000 entra al 57′ della sfida tra i gialloneri e l’Augusta, con la sua squadra sotto 3-1. Il suo impatto è semplicemente devastante: in mezz’ora scarsa realizza ben tre reti e trascina il Dortmund a un clamoroso successo per 5-3. Un ribaltone straordinario che porta la sua firma. Haaland dimostra la bontà dell’operazione realizzata dal Borussia nelle scorse settimane, quando il club tedesco fu il più lesto a pagare la clausola che lo vincolava al Red Bull Salisburgo. Ora però i tifosi gialloneri iniziano anche a preoccuparsi: resta viva un’altra clausola presente nell’attuale contratto di Erling con il Dortmund…